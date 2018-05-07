В Киеве заранее обвинили Россию во вмешательстве в президентские выборы на Украине

Киев, 7 мая. Руководитель киевского Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук заявил, что Россия якобы готовит вмешательство в президентские выборы на Украине в 2019 году.

Тымчук на своей странице в Facebook заранее обвинил Россию во вмешательстве в выборы президента Украины, которые состоятся в следующем году. По его словам, в Кремле уже якобы поставили задачу перед политтехнологами РИСИ проанализировать электоральный потенциал жителей ДНР и ЛНР. По его мнению, с помощью жителей Донбасса Москва якобы намерена добиться избрания на Украине пророссийского кандидата.

После этого, убежден руководитель киевского центра, Кремль рассчитывает на поддержку не менее двух миллионов граждан Украины, пишет Infox.ru.