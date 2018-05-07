Акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в городах Литвы

Вильнюс, 7 мая. Акция «Бессмертный полк» состоится 9 мая в Литве. Об этом рассказала координатор мероприятия в Вильнюсе Татьяна Афанасьева-Коломиец. Она отметила, что во всех городах и поселках Литвы, где есть воинские захоронения, в День Победы жители Литвы выйдут на улицы с фотографиями родных, павших на войне.

Координатор движения добавила, что пройдет традиционная акция памяти. По ее словам, «самое главное — это память в сердце». В 2018 году акция будет проходить в Алитусе, Паневежисе, Вильнюсе, Клайпеде, Шауляе, а также в Висагинасе, Григишкес и других городах и поселках Литвы.

Как пишет РИА Новости, в Вильнюсе шествие 9 мая пройдет по Антакальнисскому кладбищу до главного воинского мемориала.