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Общество
Акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в городах Литвы
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    Акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в городах Литвы

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    Акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в городах Литвы

    Вильнюс, 7 мая. Акция «Бессмертный полк» состоится 9 мая в Литве. Об этом рассказала координатор мероприятия в Вильнюсе Татьяна Афанасьева-Коломиец. Она отметила, что во всех городах и поселках Литвы, где есть воинские захоронения, в День Победы жители Литвы выйдут на улицы с фотографиями родных, павших на войне.

    Координатор движения добавила, что пройдет традиционная акция памяти. По ее словам, «самое главное —  это память в сердце». В 2018 году акция будет проходить в Алитусе, Паневежисе, Вильнюсе, Клайпеде, Шауляе, а также в Висагинасе, Григишкес и других городах и поселках Литвы.

    Как пишет РИА Новости, в Вильнюсе шествие 9 мая пройдет по Антакальнисскому кладбищу до главного воинского мемориала.

    Акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в городах Литвы

    Автор: Анна Иванова
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