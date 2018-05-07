Звезды спорта сыграют в футбол с детьми в Кемерове накануне Дня Победы

Кемерово, 7 мая. Традиционный товарищеский футбольный матч между воспитанниками детского дома №2 и звёздами спорта Кузбасса пройдет в Кемерове.

Футбольный матч пройдет накануне Дня Победы 8 мая в спорткомплексе «Локомотив» в столице Кузбасса, передает «Газета Кемерова» со ссылкой на данные, полученные в областной администрации. Так, в турнире примут участие воспитанники детдома №2 и звёзды спорта области.

В футбольном матче примут участие легкоатлет Вячеслав Иваненко, заслуженный мастер спорта РФ по лыжным гонкам Александр Бессмертных, мастер спорта РФ международного класса по санному спорту Степан Фёдоров, сноубордист Станислав Детков, альпинист Владимир Карташёв, боксёр Артём Вахитов.