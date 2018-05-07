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Адвокат заявил, что Трампу готовят ловушку в рамках расследования «сговора с Россией»
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    Адвокат заявил, что Трампу готовят ловушку в рамках расследования «сговора с Россией»

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    Адвокат заявил, что Трампу готовят ловушку в рамках расследования «сговора с Россией»

    Вашингтон, 7 мая. Адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил, что «ни один юрист в Америке» сейчас не порекомендует Дональду Трампу согласиться на встречу со спецпрокурором Робертом Мюллером, расследующим дело о «вмешательстве России в президентские выборы». Несмотря на то, что ранее Трамп сам выражал готовность встретиться с Мюллером, чтобы ответить на все вопросы и снять с себя подозрения, на данном этапе это означало бы попасть в подготовленную следствием «ловушку».

    «Мой клиент хочет свидетельствовать, — подчеркнул Джулиани, — но то, что они предпринимают, все больше убеждает меня не делать этого».

    Адвокат заявил, что Трампу готовят ловушку в рамках расследования «сговора с Россией»

    Джулиани отметил, что и сам на ранних этапах следствия хотел, чтобы Трамп встретился с Мюллером, однако изменил свое мнение. По убеждению адвоката, следствие в настоящий момент сделает все, чтобы дело выглядело так, будто Трамп лжет во время встречи со спецпрокурором по делу о «российском вмешательстве»  — Джулиани не исключил даже, что команда Мюллера может ради этого даже сфабриковать доказательства. 

    Тем не менее, отметил адвокат, Трамп может проигнорировать его совет и все-таки явиться на допрос к Мюллеру. Ранее президент США заявлял, что «не стал бы принимать во внимание рекомендации своих адвокатов», если бы считал, что расследование Мюллера «является справедливым».

    Подозрения Джулиани могут быть не лишены оснований — ведь у команды спецпрокурора Мюллера после публикации рассекреченной части доклада «земля горит под ногами». Продолжавшееся больше года расследование не смогло найти никаких доказательств российского влияния на президентские выборы 2016 года в США и никаких доказательств «сговора» между предвыборным штабом Трампа и Россией. К тому же, как ранее писало Федеральное агентство новостей, российская компания Concord Management, которую обвинили в участии во «вмешательстве в выборы», сделала ответный ход — адвокаты компании потребовали от США раскрыть все случаи вмешательства в иностранные дела со стороны Вашингтона начиная с 1945 года, когда началась «долларизация» мировой экономики и политика активного вмешательства США в дела за пределами Америки.

    Адвокат заявил, что Трампу готовят ловушку в рамках расследования «сговора с Россией»

    Как отметил для ФАН политолог Андрей Кошкин, как только Россия требует конкретных доказательств, обвинения со стороны стран Запада обычно разваливаются.

    «Все видят, что США начинают прижимать. Даже эксперты в самих Соединенных Штатах с ухмылкой говорят, что Вашингтон прямо считает своим долгом вмешиваться в выборные кампании других стран, в формирование их власти», — отметил Кошкин, подчеркнув, что США придется постараться, чтобы в данной ситуации сохранить лицо.

    Есть и иная версия — по мнению американского юриста Алана Дершовица, это не Мюллер, а юристы Трампа готовят ловушку для следствия.

    «Мне кажется, что действия команды Трампа в течение последней недели нацелены на то, чтобы любой ценой подыграть тактике Мюллера… чтобы затем найти технические нарушения в работе нижних чинов в следствии — и прижать их, — заявил Дершовиц в ходе ток-шоу NBC. — Так работают прокуроры. Но Джулиани так тоже умеет».

     

    Автор: Валентин Меликов
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