Вашингтон, 7 мая. Адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил, что «ни один юрист в Америке» сейчас не порекомендует Дональду Трампу согласиться на встречу со спецпрокурором Робертом Мюллером, расследующим дело о «вмешательстве России в президентские выборы». Несмотря на то, что ранее Трамп сам выражал готовность встретиться с Мюллером, чтобы ответить на все вопросы и снять с себя подозрения, на данном этапе это означало бы попасть в подготовленную следствием «ловушку».

«Мой клиент хочет свидетельствовать, — подчеркнул Джулиани, — но то, что они предпринимают, все больше убеждает меня не делать этого».

Джулиани отметил, что и сам на ранних этапах следствия хотел, чтобы Трамп встретился с Мюллером, однако изменил свое мнение. По убеждению адвоката, следствие в настоящий момент сделает все, чтобы дело выглядело так, будто Трамп лжет во время встречи со спецпрокурором по делу о «российском вмешательстве» — Джулиани не исключил даже, что команда Мюллера может ради этого даже сфабриковать доказательства.

Тем не менее, отметил адвокат, Трамп может проигнорировать его совет и все-таки явиться на допрос к Мюллеру. Ранее президент США заявлял, что «не стал бы принимать во внимание рекомендации своих адвокатов», если бы считал, что расследование Мюллера «является справедливым».

Подозрения Джулиани могут быть не лишены оснований — ведь у команды спецпрокурора Мюллера после публикации рассекреченной части доклада «земля горит под ногами». Продолжавшееся больше года расследование не смогло найти никаких доказательств российского влияния на президентские выборы 2016 года в США и никаких доказательств «сговора» между предвыборным штабом Трампа и Россией. К тому же, как ранее писало Федеральное агентство новостей, российская компания Concord Management, которую обвинили в участии во «вмешательстве в выборы», сделала ответный ход — адвокаты компании потребовали от США раскрыть все случаи вмешательства в иностранные дела со стороны Вашингтона начиная с 1945 года, когда началась «долларизация» мировой экономики и политика активного вмешательства США в дела за пределами Америки.

Как отметил для ФАН политолог Андрей Кошкин, как только Россия требует конкретных доказательств, обвинения со стороны стран Запада обычно разваливаются.

«Все видят, что США начинают прижимать. Даже эксперты в самих Соединенных Штатах с ухмылкой говорят, что Вашингтон прямо считает своим долгом вмешиваться в выборные кампании других стран, в формирование их власти», — отметил Кошкин, подчеркнув, что США придется постараться, чтобы в данной ситуации сохранить лицо.

Есть и иная версия — по мнению американского юриста Алана Дершовица, это не Мюллер, а юристы Трампа готовят ловушку для следствия.