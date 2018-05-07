Санкции против РФ наносят США больший урон, чем Дерипаске — глава AmCham

Москва, 7 мая. Глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко рассказал, как введенные Вашингтоном санкции против России влияют на экономику США.

Родзянко заявил, что введенные санкции против России наносят больше ущерба американской экономике, чем попавшему под них российскому бизнесмену Олегу Дерипаске. Он объяснил свою позицию на примере производства автомобиля Ford F150, для создания которого требуется много алюминия. Глава AmCham отметил, что Ford F150 является самым продаваемым в Америке автомобилем. И если «Русал» не будет поставлять алюминий для производства автомобиля в таком количестве, сколько требует рынок, то производство будет невозможным, и это нанесет большой ущерб американской экономике. Об этом Родзянко рассказал в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума.

Кроме этого, по словам главы AmCham, страдает и другая сфера – авиастроение. Родзянко также отметил, что «Русал» был вторым источником металла в США после канадских компаний.

«Если все это оценить, получается урон своей собственной экономике гораздо больший, чем урон Олегу Дерипаске», — подчеркнул Родзянко.

Напомним, в начале апреля США ввели новые санкции против России. В «черный список» попали российские бизнесмены, чиновники и компании, в том числе контролируемые Олегом Дерипаской «Русал» и En+.