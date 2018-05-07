Источник сообщил, когда будут опубликованы новые майские указы

Москва, 7 мая. Новые майские указы могут быть опубликованы с назначением нового состава правительства. Об этом заявил сегодня высокопоставленный источник.

«Новые указы могут появиться уже с новым кабмином», — уточнил он в комментарии РИА Новости.

Как сообщалось ранее, сегодня избранный президент России Владимир Путин вступает в должность. Сразу после инаугурации действующий кабмин слагает свои полномочия перед лидером страны.

Накануне Путин на встрече с членами правительства признал, что кабмин выполнил не все пункты майских указов 2012 года, но считает, что «ощутимые результаты, динамика, изменения есть, стратегический вектор развития задан правильно».

«Да, здесь были сложности, проблемы, не всех показателей удалось достичь в точности до запятой», — подчеркнул он, отметив, что «так всегда бывает, когда берешься за масштабный, долгосрочный проект». «При этом ситуация постоянно менялась, появлялись новые, часто очень объективные факторы», — отметил Путин.