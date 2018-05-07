В «Спартаке» обсудят будущее Карреры на следующей неделе

Москва, 7 мая. По информации Федерального агентства новостей, на следующей неделе руководство «Спартака» обсудит будущее главного тренера команды Массимо Карреры.

Под его руководством красно-белые впервые за долгие годы выиграли чемпионат страны в прошлом сезоне, а в этом за тур до финиша идут вторыми. При этом клуб занял третье место в своей группе в Лиге чемпионов, продолжив выступать весной во втором по значимости клубном европейском турнире — Лиге Европы.

Однако руководство недовольно поражением от «Тосно» в полуфинале Кубка России, а также обстановкой непосредственно в команде. Поэтому, несмотря на действующий контракт с Каррерой, существует вероятность расставания с итальянцем. Однако, по словам источника, большинство в Совете директоров поддерживает Карреру. Отмечается также, что помимо будущего тренера в числе тем значатся трансферных планы на предстоящее межсезонье.

Каррера пришел в «Спартак» летом 2016 помощником Дмитрия Аленичева и был призван улучшить работу защитников. Однако после увольнения главного тренера был назначен исполняющим обязанности, а спустя несколько туров был утвержден в новой должности. Текущее соглашение клуба с Каррерой рассчитано до лета 2019 года.