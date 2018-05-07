Призвавшего отменить на Украине 9 Мая Вятровича сравнили с Геббельсом

Киев, 7 мая. Директор Украинского института национальной памяти Володимир Вятрович, известный своими антироссийскими инициативами и героизацией запрещенной в России УПА1 потребовал прекратить «победобесие по-украински» и отменить выходной 9 Мая.

«Простые рецепты. Запустить победобесие по-украински: оставляем 9 Мая выходным; включаем эфир телеканала «Интер» (украинские радикалы обвиняют телеканал в пророссийских настроениях, — прим. ФАН). Остановить победобесие по-украински: совершаем действия противоположные вышеперечисленным», — написал Вятрович.

«Рецепты» Вятровича уже прокомментировал политолог Владимир Корнилов. «Неужто он думает, что если сделать выходным 20 апреля, то люди поголовно забудут о том, что их предки воевали не за Гитлера, а против того?» — поразился он.

В ответ многие подписчики Корнилова выразили надежду, что Вятрович является «временным явлением» на Украине. «Изменится риторика СМИ и государственных говорунов, мозги молодежи станут на место», — написала Helena Makovetskaya.

Кроме того, она напомнила, что у украинской молодежи есть родители: «Не из яйца же они вылупились?». «Так что есть надежда что молодежь, пометавшись между внешней, насаживаемой идеологией и семьей все-таки примет те ценности, которые укоренились в семье», — добавила женщина.

Поинтересовались в комментариях также о том, «не приходило ли Вятровичу в пустую голову, что родился он, благодаря героям Победы, а так бы план «Остен» воплотился в полную силу.»

Нашлись и те, кто выразил надежду, что однажды Вятрович предстанет перед судом и ответит за свои попытки героизировать украинских националистов, сотрудничавших с фашистами во время Великой Отечественной войны. «Придет время, вспомним его слова в качестве свидетельства о его преступлении», — заметила Nataliya Roslikova.

Ряд подписчиков в ответ пожелали Вятровичу «закончить жизнь, как Геббельс». Имя этого ближайшего сподвижника и верного последователя Адольфа Гитлера стало нарицательным, его до сих пор связывают с циничной пропагандой. В 1945 году после самоубийства Гитлера так же покончил с собой вместе с женой, предварительно отравив своих шестерых детей.

1 Организация запрещена на территории РФ.