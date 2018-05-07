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«Как посмела после измены Родине?»: на Лорак посыпались угрозы после песни на украинском
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    «Как посмела после измены Родине?»: на Лорак посыпались угрозы после песни на украинском

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    «Как посмела после измены Родине?»: на Лорак посыпались угрозы после песни на украинском

    Киев, 7 мая. Певицу украинского происхождения Ани Лорак, которая после начала конфликта на Украине фактически переехала жить в Москву, раскритиковали за песню на украинском языке. На концерте в Сиднее она выступила с композицией «Червона рута». Видео исполнения артистка опубликовала в своем аккаунте в Instagram.

    В комментариях поклонники написали, что ждут певицу в Киеве. «Ее любят, ее ждут — вся адекватная Украины ее обожает!» — написал один из пользователей.

    Однако не всем понравилось исполнение. В адрес исполнительницы посыпались угрозы. Один из подписчиков написал, что Лорак ждет «пренеприятнейший «сюрприз» на Украине. Другие посоветовали Лорак поехать в Россию и петь русские песни, а не исполнять украинское по всему миру.

    «Эта песня была не уместна, к тому же вы уже давно не украинская певица, и я больше чем уверен, что по приезду в Украину, вас публика закидает тухлыми яйцами», — добавил другой комментатор.

    «Еще нашу песню совести хватает петь», — согласились с ним украинцы. «Как посмела после измены Родине?» — написал еще один подписчик. 

     

    See you #Sydney! #tour2018 #australia

    Публикация от Ани Лорак (@anilorak)

    Автор: Анна Иванова
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