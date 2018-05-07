ФФКА отреагировала на слухи о выступлении Медведевой за Армению

Москва, 7 мая. Глава Федерации фигурного катания Армении Мелания Степанян заявила, что сообщения о том, что двукратная чемпионка мира Евгения Медведева может начать выступления за Армению, являются слухами. Такой сценарий, по ее словам, даже не обсуждался.

«Слухи о том, что Медведева будет выступать за Армению, не соответствуют действительности. Такой вариант даже не обсуждался», — передает слова Степанян «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что 18-летняя Медведева отказалась сотрудничать с известным тренером Этери Тутберидзе, под руководством которой она два раза побеждала на первенствах мира, а также завоевала две серебряные медали на южнокорейских Играх-2018.

Российские СМИ сообщили о том, что есть вероятность того, что фигуристка сменит паспорт и начнет выступления за сборную Армении.