Украинская журналистка возмутилась поездкой учеников одесского лицея в «оккупированный» Крым

Одесса, 7 мая. Украинская журналистка Екатерина Маденс на своей странице в Facebook возмутилась поездкой учеников одесского Ришельевского лицея в «оккупированный» Крым.

Маденс выразила свое возмущение фотоотчетом учеников Ришельевского лицея после поездки в Крым. По ее мнению, такая выходка якобы «небезопасна».

«Я, конечно, все понимаю. Но что делает Ришельевский лицей в оккупированном Крыму? — заявила журналистка. — Родители вообще о безопасности своих детей не думают? Они вообще хоть о чем-то думают?»

Как стало известно, поездку организовали родители. В Сети ответили на возмущение Маденс: так, одессит Сергей Цхомелидзе обратил ее внимание на криминальную обстановку в Одессе. Процитировав стихотворение Корнея Чуковского «Телефон», он отметил, что вопрос о безопасности детей — спорный.

«Как вы понимаете это о «беспокойстве» о безопасности детей в Крыму, особенно если прочитать ежедневную криминальную сводку по Одессе и Одесской области, не говоря о всей Украине. Хотя может я не правильно понял даму со столь экзотической фамилией, и она беспокоится о безопасности детей по возвращению в Одессу? Неужели даже на малолетних детей неонацистские «патриоты» будут кидаться?» — написал он в соцсети.

Напомним, после госпереворота на Украине в 2014 году жители Крыма провели референдум, на котором абсолютное большинство заявили о желании присоединится к России. Киев отказался признать это решение крымчан и объявил полуостров временно оккупированной территорией.