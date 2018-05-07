Электронный пластырь для «слежки» за морскими обитателями создали ученые в США

Вашингтон, 7 мая. Американские ученые создали электронный пластырь, позволяющий следить за жизнью морских обитателей.

Данное устройство клеится на кожу рыбы, отслеживая глубину, температуру и процент соли в воде, позволяя определять популяцию и влияние людей на экосистему. Прибор удобнее аналогов, так как помимо гибкого материала из полимерно-металлических элементов и водонепроницаемости обладает небольшими габаритами и не ощущается на теле морского обитателя. Также большим плюсом является срок эксплуатации, устройство можно использовать на протяжении года, сообщают разработчики в журнале Flexible Electronics.

Ученые при проверке электронного пластыря в работе прикрепили его к синему крабу плавунцу с помощью цианокрилатного клея и отметили, что данный метод крепления подходит не для всех обитателей морской экосистемы. Также была продемонстрирована оснащенная камерами роборыба, которая была создана для наблюдения за морскими обитателями в естественной обстановке. Благодаря управлению с помощью акустических сигналов и техническим характеристикам роборыба может приближаться к морским существам менее чем на метр, не пугая их.