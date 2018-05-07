Поедут за свой счет: Олейник назвал вредительством отказ Киева оплачивать поездки украинских спортсменов в РФ

Украинским спортсменам не будут оплачивать поездки в Россию. Об этом заявил министр по делам молодежи и спорта Украины Игорь Жданов. Информацию о том, что у государства есть суверенное право не финансировать отправление атлетов на соревнования, он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Министерством не будет потрачено ни гривны средств налогоплательщиков на поездки спортсменов в Россию. Никаких государственных призовых за победы на таких соревнованиях осуществлено не будет. Все предупреждены, что такие поездки в Россию нежелательны», — написал Жданов.

Как считает украинский политик Владимир Олейник, государство не заинтересовано в победах своих спортсменов на международных соревнованиях. Как он отметил в интервью Федеральному агентству новостей, если бы участие в турнирах было выгодно украинской власти, о таком решении не зашло бы и речи.

«Начнем с того, что Россия никогда не вводила никаких ограничений для Украины в одностороннем порядке, — отмечает политик. — Российский рынок открыт для украинской продукции: конфеты, торты спокойно поступают на прилавки. А вот Киев всегда пытается что-то подобное предпринять. И спорт в данном случае — тоже продукция. Продукция мира и добра. И продвигают ее спортсмены. В спорте нет войны — только соревнования. Люди, выступающие на них, получают удовольствие, а страна – престиж. Но сейчас украинские власти в этом не заинтересованы. А вот представьте, если дети Порошенко, Гройсмана или Турчинова имели бы высокие достижения в спорте! Тогда бы точно все соревнования финансировались. Потому что для спортсмена это трагедия – не поучаствовать в состязании. Но тут же речь о чужих детях…»

Также Олейник подчеркнул: таким решением украинские власти откровенно вредят народу.

«В данном случае это волюнтаризм. И он ничем не обоснован. Власть делает больно спортсменам, потому что для них пропустить соревнования значит перечеркнуть целый этап в спорте. Это просто-напросто вредительство по отношению к украинскому народу. Люди не увидят достижений своих атлетов на международных турнирах. Ну не с самими же собой состязаться! Власти поступают как враги народа. Им нужно каждый раз сигналить свои кураторам в Вашингтон о том, что они готовы подогревать эту ненависть между народами. И какое же бешенство у них вызывает, когда украинский спортсмен рядом с русским на пьедестале, они обнимаются и поздравляют друг друга… И пусть им объявили, что оплачивать соревнования не будут, они все равно поедут. За свои деньги поедут. Спонсоров найдут. Но страна от этого только проиграет».

Жданов пояснил: запретов на поездки в Россию власти вводить не будут, и «если кому-то хочется ехать в страну-агрессора, то исключительно за свой счет, на свой страх и риск». Также министр считает, что украинские спортсмены могут «потенциально стать мишенью ФСБ».

Более того, Жданов отметил, что украинские пограничники будут останавливать и проверять всех атлетов, тренеров и болельщиков, побывавших в Крыму. И не имеет значения, «это граждане Австрии, Великобритании, России, Испании или других стран».