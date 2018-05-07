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ДНР ожидает из России почти 300 тонн гуманитарной помощи
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    ДНР ожидает из России почти 300 тонн гуманитарной помощи

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    ДНР ожидает из России почти 300 тонн гуманитарной помощи

    Донецк, 7 мая. В Донецкой народной республике 8 мая ожидают прибытие гуманитарного конвоя с помощью из России, сообщили представители пресс-службы МЧС ДНР.

    «8 мая в Донецкую народную республику прибывает 76-й по счету гуманитарный конвой от МЧС Российской Федерации», — констатировали в республиканском ведомстве.

    Отмечается, что вес гумпомощи составит почти 300 тонн — около 267 тонн. В состав гумпомощи войдут продуктовые наборы для детей, медицинское имущество, а также учебная литература.

    ДНР ожидает из России почти 300 тонн гуманитарной помощи

    Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие более 30 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за сутки.

    Автор: Катерина Тимошенская
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