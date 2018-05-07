«Одесскую Хатынь» планировали и в Харькове. Колонка Владимира Лактюшина

«Одесская Хатынь», зверская бойня, устроенная майдановцами в Доме профсоюзов, сформировала облик новой власти на Украине. Потом были артиллерийские обстрелы мирных кварталов в Донецке, удары тактических ракет «Точка-У» по заводам, сгоревшие храмы. Но начало всему этому было положено 2 мая 2014 года в Одессе.

Сейчас уже никто не сомневается, что эта бойня была заранее подготовлена. Украинское интернет-издание «Страна» опубликовало 30 апреля этого года фрагмент показаний, данных в ходе официального расследования Дмитрием Фучеджи (на 2 мая 2014 года — заместитель руководителя УМВД по Одесской области): «События, имевшие место 2 мая 2014, стали возможны с помощью губернатора Немировского В.Л., т.к. он привез, финансировал, кормил и размещал около 500 человек с майдана города Киев. Они размещались на блокпостах и приняли активное участие в разгоне Куликова поля. Губернатор неоднократно требовал от руководства Главка зачистить палаточный городок силами милиции. На что получал отказ и, согласовав с и.о. президента Турчиновым, привлекли силы, подконтрольные Парубию. Что и было сделано».

Кроме киевской «Самообороны Майдана», подконтрольной Андрею Парубию, 2 мая 2014 года в Одессу прибыл «десант» футбольных болельщиков ФК «Металлист» (Харьков). Согласно находящейся в следственной деле и опубликованной «Страной» официальной телеграмме харьковского клуба, для проезда харьковских болельщиков на один поезд было приобретено 104 купейных и 378 плацкартных билетов.

Мало известно, что перед этим аналогичная бойня планировалась именно в Харькове. Все по тому же сценарию! На 12 апреля 2014 года в городе «Правым сектором»1 (организация запрещена в РФ) и ультрас «Металлиста» был заявлен марш футбольных фанатов. Последние, привычные к массовым уличным дракам, тогда играли в городе, как позже в Одессе, главную ударную роль, тогда как численный ресурс националистов был достаточно ограниченным.

Повторял и буду повторять — огромной ошибкой пророссийских сил на Украине стала недооценка роли футбольных ультрас, рекрутировавших в свои ряды сотни и тысячи молодых крепких ребят, объединенных одной идеей и готовых ради нее к бою. Националисты годами работали с той средой, изначально далекой от идей Бандеры и более склонной к борьбе с иммигрантами, и, в конце концов, привлекли ее к себе, сделали «пушечным мясом» для Майдана, затем для борьбы с «Русской весной» и участия в АТО.

«Радикалы с Майдана вошли во вкус и потом уже не могли остановиться. Я знаю точно, что такая же трагедия, как в Одессе, могла произойти чуть раньше в Харькове… Когда они снаряжали «караваны дружбы» на Харьков, мы встречали их на дальних подступах. Так было 12 апреля 2014 года в Чутово (это поселок в Полтавской области). Тогда 30-40 автобусов и легковые машины с радикалами направлялись в Харьков, — рассказал 26 мата 2016 года интернет-изданию «Свободная пресса» бывший офицер харьковского «Беркута». — Мы своим глазами увидели, чем были вооружены «туристы», когда изымали весь этот арсенал: саперные лопатки, биты, пистолеты, ножи, мачете. В Харькове на следующий день пацаны гоняли по центру города тех, кто все же доехал. Но основные автобусы были остановлены под Полтавой. Мы доходчиво объяснили незваным гостям, что в Харькове есть наш «Беркут», который контролирует ситуацию, а остальные «контролеры» там на фиг не нужны. В автобусах было 70 человек, которым пришлось вбивать это в головы».

Заглянем в СМИ того времени. «Автоколонну дружбы — столичных активистов, которые ехали поддержать сторонников единства страны в восточные области — задержали на въезде в Харьковскую область. Об этом LB.ua сообщил активист, участник автопробега, «свободовец» Евгений Карась», — писало в день событий издание «Левый берег». Карась — лидер ультраправого объединения С14, в 2012-2014 годах аффилированного с партией «Свобода» (организация запрещена в РФ), на Майдане командовал «сотней имени Святослава Храброго».

Читаем дальше: «По словам Карася, их машина отстала, потому что заезжала за активистами в Полтаву. «Пока мы заезжали в Полтаву, нам позвонили из тех автобусов, которые ехали первыми, сообщили, что они уже на границе с Харьковской областью. Сказали, что на границе стоит спецназ — очень много людей в черном и с автоматами. После этого связь с активистами пропала — их телефоны не отвечают. Удалось дозвониться только до одного человека, были слышны крики и звуки драки, так что, мы думаем, их задержал спецназ».

Также Карась сообщил, что ему звонили активисты «Правого сектора» и рассказали, что их автобус также задержали на въезде в Харьковскую область. «Также есть информация, что раньше задержали еще одну легковую машину», — говорит Карась. В автопробеге Дружбы принимали участие активисты и футбольные фанаты — в общей сложности 44 человека, среди них два иностранца, гражданин Швеции и гражданин США. Колонна состояла из четырех легковых автомобилей и двух автобусов».

Это предварительная информация. Позже милиция сообщила о задержании 70 человек, далее цифра возросла — уже вечером Карась сообщил журналистам: «Около ста человек до сих пор держат на границе областей в автозаках».

Пресс-служба УМВД по Полтавской области (задержанных майдановцев доставили именно в Полтаву) сообщила, что колонну «сложно назвать дружественной»: «12 апреля около 16 часов сотрудники милиции в поселке Чутово остановили около десяти автобусов, которые двигались в направлении Харьковщины и проезжали Полтавскую область транзитом из других регионов. При проверке данного транспорта, у многих пассажиров были обнаружены средства, которые используются при массовых беспорядках: «коктейли Молотова» в ящиках, большое количество взрывпакетов, пики, биты, дубинки, щиты, каски, ножи, другое холодное оружие и так далее».

Как видим, как и в Одессе 2 мая 2014 года, где «правосеки» и ультрас забрасывали бойцов Антимайдана «коктейлями Молотова» уже в ходе уличных боев, все было подготовлено для массовой бойни. Не случайно марш в Харькове приурочили к годовщине Колиивщины — резни тысяч поляков и евреев, учиненных гайдамаками в 1768 году. Но тогда сорвалось.

1 Организация запрещена на территории РФ.