Стало известно о «космических» проблемах США из-за антироссийских санкций

Вашингтон, 7 мая. США столкнулись с рядом новых опасностей в выполнении грузовых перевозок на Международную космическую станцию (МКС). Об этом свидетельствуют данные из нового отчета управления генерального инспектора NASA.

Согласно данным документа, американская компания Orbital ATK в будущем может остаться без возможности использовать ракеты-носители Antares 230 по причине ограничений конгресса США на импорт двигателей из РФ.

Отмечается, что для выполнения миссий в рамках второго этапа программы NASA по коммерческой доставке грузов на МКС фирма Orbital ATK собирается задействовать космический корабль Cygnus, но антироссийские ограничения на поставку российских двигателей могут создать сложности с его запуском, который планируется осуществлять при помощи ракеты-носителя Antares 230, передает RT.

Также сообщается, что Orbital ATK изучает возможность использования ракет-носителей Vulcan или Next Generation Launch, но они в настоящее время находятся на стадии разработки. Как рассказал академик Российской академии космонавтики Александр Железняков, данные ракеты могут появиться только через пару лет.

Эксперт также отметил, что американским компаниям выгодно сотрудничество с РФ.

«Мы имеем хорошо оплачиваемые заказы, и это регулярно позволяет загрузить мощности наших предприятий. Между тем в «Роскосмос» идут дополнительные финансовые поступления», — заявил Железняков.

Академик подчеркнул, что Вашингтону выгодно, что «он приобретает уже готовую продукцию и не ввязывается в фазу разработки и адаптации каких-то систем».

Напомним, ранее стало известно, что законопроект о российских контрмерах на недружественные действия США будет рассмотрен Государственной думой в первом чтении 15 мая.