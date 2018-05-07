Шойгу поздравил военных и ветеранов с Днем Победы

Москва, 7 мая. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Победы. Об этом сообщается в микроблоге военного ведомства социальной сети Twitter.

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Победы https://t.co/2bS9Rlph5y pic.twitter.com/gCDcQTXAAO — Минобороны России (@mod_russia) May 7, 2018

Глава Минобороны РФ подчеркнул, что в борьбе с врагом «бойцы Красной Армии, партизаны, подпольщики, труженики тыла проявили исключительный героизм и отвагу, патриотизм и готовность к самопожертвованию».

Кроме того, военнослужащие армии России активно совершенствует боевое мастерство, старательно осваивают модернизированное вооружение и военную технику, укрепляют безопасность России, а также защищают ее национальные интересы, подчеркнул Шойгу.

«Поздравляю вас с Днем Победы! Желаю крепкого здоровья, счастья, добра и мира, успехов в труде и службе на благо Отечества!» — добавил министр.

Ранее Шойгу распорядился произвести салюты в День Победы 30 холостыми залпами.