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Шойгу поздравил военных и ветеранов с Днем Победы
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    Шойгу поздравил военных и ветеранов с Днем Победы

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    Шойгу поздравил военных и ветеранов с Днем Победы

    Москва, 7 мая. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Победы. Об этом сообщается в микроблоге военного ведомства социальной сети Twitter.

    Глава Минобороны РФ подчеркнул, что в борьбе с врагом «бойцы Красной Армии, партизаны, подпольщики, труженики тыла проявили исключительный героизм и отвагу, патриотизм и готовность к самопожертвованию».

    Кроме того, военнослужащие армии России активно совершенствует боевое мастерство, старательно осваивают модернизированное вооружение и военную технику, укрепляют безопасность России, а также защищают ее национальные интересы, подчеркнул Шойгу.

    «Поздравляю вас с Днем Победы! Желаю крепкого здоровья, счастья, добра и мира, успехов в труде и службе на благо Отечества!» — добавил министр.

    Ранее Шойгу распорядился произвести салюты в День Победы 30 холостыми залпами.

    Автор: Дана Балан
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