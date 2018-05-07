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Метеорологи назвали рекорд «экстремальной жары» для Антарктиды
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    Метеорологи назвали рекорд «экстремальной жары» для Антарктиды

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    Метеорологи назвали рекорд «экстремальной жары» для Антарктиды

    Женева, 7 мая. Специалисты Всемирной метеорологической организации заявили, что температурный рекорд тепла для Антарктиды будет в ближайшее время оставлен на прежнем уровне — в 2015 году на аргентинской научно-исследовательской базе «Эсперанса» была зарегистрирована «экстремальная жара» для Антарктиды: 17,5 градусов Цельсия.

    Ранее стало известно, что чешская автоматическая погодная станция на острове Джеймса Росса зарегистрировала в Антарктиде даже более теплую погоду — 17,9 градусов, однако метеорологи, как пишет «Ньюинформ», сочли, что эти данные могут не заслуживать доверия: приборы станция могли быть нагреты Солнцем выше реальной температуры воздуха.

    Между тем, такая высокая температура воздуха фиксируется только на окраинных частях ледового континента — «экстремальная жара» на Антарктическом плато, отмеченная в 1980 году, составила минус 7 градусов.

    Самой низкой температурой, зарегистрированной в Антарктиде — и самой низкой зарегистрированной температурой на Земле — остается зарегистрированная в 1983 году отметка в минус 89,2 градуса на советской антарктической станции «Восток».

    Метеорологи назвали рекорд «экстремальной жары» для Антарктиды

    Автор: Валентин Меликов
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