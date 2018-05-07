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Дорожные знаки «посольство США» появились в Иерусалиме
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    Дорожные знаки «посольство США» появились в Иерусалиме

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    Дорожные знаки «посольство США» появились в Иерусалиме

    Иерусалим, 7 мая. По крайней мере три дорожных знака «посольство США» появились в понедельник Иерусалиме. Дорожные знаки были установлены в преддверии переноса основного посольства США в Израиле.

    Надписи на установленных в Иерусалиме знаках нанесены на английском, иврите и арабском языке. Они установлены в южной части Иерусалима неподалеку от здания американского консульства, которое 14 мая будет «повышено» в статусе после переноса посольства из Тель-Авива.

    Напомним, решение президента США Дональда Трампа о переносе посольства США вызвало неодобрение по всему миру — Генассамблея ООН большинством в 128 голосов осудила признание Иерусалима официальной столицей Израиля, что вызвало угрозы со стороны США.

    Дорожные знаки «посольство США» появились в Иерусалиме

    Ранее агентство Ura.ru писало о том, что представители Палестины назвали выбранную для переноса посольства дату — 14 мая — «взрывоопасной» для региона. Это дата официального создания государства Израиль, которая для палестинских арабов является кануном Накбы — «катастрофы», вызванной насильственным переселением палестинских арабов под давлением евреев.

    Автор: Валентин Меликов
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