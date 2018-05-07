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«Промсвязьбанк» придумал, как защититься от санкций
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    «Промсвязьбанк» придумал, как защититься от санкций

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    «Промсвязьбанк» придумал, как защититься от санкций

    Москва, 7 мая. «Промсвязьбанк», который станет главным банком оборонного сектора РФ, может засекретить состав правления. Эта мера направлена на защиту его руководства от международных санкций.

    По данным источников газеты «Коммерсантъ», кто именно из топ-менеджеров сможет сохранить инкогнито будет определять правительство, однако окончательное решение еще не принято.

    Поправки в закон о банковской деятельности, который дают кабмину право на это, были внесены в конце 2017 года. Согласно им, правительство может «определять случаи, при которых кредитные организации вправе не осуществлять раскрытие информации».

    По мнению партнера FMG Group Николая Коленчука, именно с помощью эти поправок Промсвязьбанк может информацию о членах правления. Для этого, по его словам, руководству организации нужно убедить кабминиздать постановление, включающее банк в перечень лиц, не раскрывающих сведения о правлении, а также определить случаи, при которых такое раскрытие не осуществляется.

    «Например, никому, кроме центробанков России и Ирана», — объяснил он в комментарии изданию.

    Автор: Алексей Громов
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