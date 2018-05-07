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Nestle купила право продавать кофе Starbucks по всему миру
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    Nestle купила право продавать кофе Starbucks по всему миру

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    Nestle купила право продавать кофе Starbucks по всему миру
    Вашингтон, 7 мая. Швейцарская компания Nestle за 7,15 млрд долларов получила право продавать кофе от американской сети Starbucks в разных странах мира.

    По данным Bloomberg, руководство Nestle считает, что с помощью этой сделки она сможет расширить свое присутствие на американском рынке, а также увеличить доходы. По словам исполнительного директора Марка Шнайдера, Nestle хочет собрать вместе три основных бренда в мире кофе Starbucks, Nescafe и Nespresso, и благодаря этому увеличить число потенциальных потребителей.

    Заключение соглашения прокомментировали и в Starbucks, выразив надежду на то, что сделка с Nestle позволит миллионам людей по всему миру попробовать кофе Starbucks.

    Автор: Алексей Громов
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