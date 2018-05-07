Цены на смартфоны Samsung Galaxy S8 рухнули на российском рынке

Москва, 7 мая. Цены на смартфоны Samsung Galaxy S8 значительно рухнули на российском рынке. Ранее его стоимость составляла почти 60 тысяч рублей, теперь — 34 тысячи рублей.

По имеющимся данным, причина обвала цен — выход на рынок нового Galaxy S9, сообщает «Свободная пресса».

Напомним, Samsung Galaxy S8 оборудован 5,8-дюймовым экраном, девайс имеет 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб постоянной. Главная камера гаджета составляет 13 мегапикселей, фронтальная — 8 мегапикселей.

В конце апреля сообщалось, что оригинальные Samsung Galaxy S9 реализовывают с большой скидкой в интернет-магазине.