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Цены на смартфоны Samsung Galaxy S8 рухнули на российском рынке
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    Цены на смартфоны Samsung Galaxy S8 рухнули на российском рынке

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    Цены на смартфоны Samsung Galaxy S8 рухнули на российском рынке

    Москва, 7 мая. Цены на смартфоны Samsung Galaxy S8 значительно рухнули на российском рынке. Ранее его стоимость составляла почти 60 тысяч рублей, теперь — 34 тысячи рублей.

    По имеющимся данным, причина обвала цен — выход на рынок нового Galaxy S9, сообщает «Свободная пресса».

    Напомним, Samsung Galaxy S8 оборудован 5,8-дюймовым экраном, девайс имеет 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб постоянной. Главная камера гаджета составляет 13 мегапикселей, фронтальная — 8 мегапикселей.

    В конце апреля сообщалось, что оригинальные Samsung Galaxy S9 реализовывают с большой скидкой в интернет-магазине.

    Автор: Дана Балан
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