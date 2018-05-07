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Пушков объяснил, зачем США хотят развязать войну в Иране
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    Пушков объяснил, зачем США хотят развязать войну в Иране

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    Пушков объяснил, зачем США хотят развязать войну в Иране

    Париж, 7 мая. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что выход США из ядерного соглашения с Ираном может привести к войне. Член Совета Федерации России Алексей Пушков отметил, что именно этого Вашингтон и добивается.

    Пушков на своей странице в Twitter отреагировал на заявление Макрона о том, что выход США из ядерного соглашения с Ираном может «открыть ящик Пандоры» — привести к войне. Российский сенатор отметил, что Вашингтон как раз намерен развязать войну на территории Ирана, и объяснил, почему США в этом заинтересованы.

    «Макрон: выход США из сделки с Ираном может привести к войне. Верно, — подтвердил Пушков в социальной сети. — Более того: в США рассматривают войну как способ «смены режима» в Иране».

     

    Автор: Катерина Тимошенская
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