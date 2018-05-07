Эксперты оценили заявление Макрона о возможности выхода США из соглашения с Ираном

Решение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа выйти из ядерного соглашения с Тегераном может привести к войне, об этом заявил глава Франции Эммануэль Макрон. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Это означает, что мы откроем ящик Пандоры, может быть война», — сказал Макрон.

При этом Макрон выразил уверенность, что Дональд Трамп не собирается разжигать новый военный конфликт.

«Я не думаю, что Дональд Трамп хочет начать войну», — добавил Макрон.

Глава Белого дома уже неоднократно заявлял о желании Соединенных Штатов расторгнуть ядерное соглашение с Ираном, обвиняя Тегеран в нарушении договоренностей. Мировое сообщество призвало его не выходить из сделки. Российская сторона ранее так же, как и Эммануэль Макрон, подчеркивала, что расторжение договора чревато войной, и указывала на безальтернативность данной сделок.

«Пророк» Макрон

Обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в комментарии ФАН отметил, что Макрон недавно провел задушевную встречу с Трампом. Вполне возможно, что-то вынес из этого общения. Вот и решил выступить в качестве «пророка».

«Макрон выразил надежду на то, что Трамп не выйдет из соглашения с Ираном и, соответственно, не приблизит мир к войне. В Европе, в том числе во Франции, не хотят разрушения американо-иранской сделки. Мы уже видели не раз, как Трамп использует все эти свои грозные заявления о разрыве сделок и соглашений. Делает грозные заявления, а затем использует их для того, чтобы выторговать себе дополнительные преференции в рамках сделок, которые он обещает разорвать. Что-то мне подсказывает, что в истории с Ираном будет то же самое», — пояснил Владимир Корнилов.

Воинственная политика

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов прокомментировал ФАН заявление Макрона.

«Лично у меня складывается впечатление, что мировые лидеры на Западе поймали этакую «фишку» — пугать всех большой войной. А повод для этого уже не важен. Два месяца назад мы думали, к каким последствиям приведет раскручивающаяся как огромный маховик история с отравлением Скрипалей. Пару недель назад все гадали, не будет ли ядерной войны из-за мнимой химической атаки в Сирии. Ранее мы в ужасе ждали ядерной развязки на Корейском полуострове. И обратите внимание, все эти темы как приходят из ниоткуда, так и уходят в никуда, будто растворяются. И вот сейчас всплыл Иран. Мол, если США выйдут из какой-то старой сделки, то начнется большая война», — рассказал Андрей Иванов.

На самом деле, заметил эксперт, никто ни на какие сделки не обращал внимания в принципе. Иран надеялся на снятие санкций, если сделает вид, что ему не нужно освоение атома.