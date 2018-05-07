Эксперты оценили заявление Макрона о возможности выхода США из соглашения с Ираном
Решение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа выйти из ядерного соглашения с Тегераном может привести к войне, об этом заявил глава Франции Эммануэль Макрон. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.
«Это означает, что мы откроем ящик Пандоры, может быть война», — сказал Макрон.
При этом Макрон выразил уверенность, что Дональд Трамп не собирается разжигать новый военный конфликт.
«Я не думаю, что Дональд Трамп хочет начать войну», — добавил Макрон.
Глава Белого дома уже неоднократно заявлял о желании Соединенных Штатов расторгнуть ядерное соглашение с Ираном, обвиняя Тегеран в нарушении договоренностей. Мировое сообщество призвало его не выходить из сделки. Российская сторона ранее так же, как и Эммануэль Макрон, подчеркивала, что расторжение договора чревато войной, и указывала на безальтернативность данной сделок.
«Пророк» Макрон
Обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в комментарии ФАН отметил, что Макрон недавно провел задушевную встречу с Трампом. Вполне возможно, что-то вынес из этого общения. Вот и решил выступить в качестве «пророка».
«Макрон выразил надежду на то, что Трамп не выйдет из соглашения с Ираном и, соответственно, не приблизит мир к войне. В Европе, в том числе во Франции, не хотят разрушения американо-иранской сделки. Мы уже видели не раз, как Трамп использует все эти свои грозные заявления о разрыве сделок и соглашений. Делает грозные заявления, а затем использует их для того, чтобы выторговать себе дополнительные преференции в рамках сделок, которые он обещает разорвать. Что-то мне подсказывает, что в истории с Ираном будет то же самое», — пояснил Владимир Корнилов.
Воинственная политика
Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов прокомментировал ФАН заявление Макрона.
«Лично у меня складывается впечатление, что мировые лидеры на Западе поймали этакую «фишку» — пугать всех большой войной. А повод для этого уже не важен. Два месяца назад мы думали, к каким последствиям приведет раскручивающаяся как огромный маховик история с отравлением Скрипалей. Пару недель назад все гадали, не будет ли ядерной войны из-за мнимой химической атаки в Сирии. Ранее мы в ужасе ждали ядерной развязки на Корейском полуострове. И обратите внимание, все эти темы как приходят из ниоткуда, так и уходят в никуда, будто растворяются. И вот сейчас всплыл Иран. Мол, если США выйдут из какой-то старой сделки, то начнется большая война», — рассказал Андрей Иванов.
На самом деле, заметил эксперт, никто ни на какие сделки не обращал внимания в принципе. Иран надеялся на снятие санкций, если сделает вид, что ему не нужно освоение атома.
«Кстати, в этой стране безграничные запасы нефти и газа, зачем им атомные электростанции? Это же не бедная ресурсами Армения, не имеющая выхода к морю, для которой строительство АЭС единственное спасение. Так вот, Иран надеялся избавиться навсегда от санкций, в США Обама выставлял себя миротворцем, так сказать, подводил итог своему президентству, уходил в отставку со своим следом в историю. Трампу нужна воинственная политика, он говорит о расторжении соглашений. Макрон хочет показать себя новым лидером Европы, а потому должен немного критиковать США. А Иран продолжает идти прежним курсом, возбуждая шиитов на всем Ближнем Востоке. Так что войны не будет. Но обсуждать все это мы еще будем очень долго. По крайней мере, на пару недель хватит. Потом опять всплывет Сирия. Или Северная Корея. Хотя, конечно, нет ничего хорошего в том, что мировое сообщество живет в атмосфере всеобщей напряженности», — резюмировал Андрей Иванов.