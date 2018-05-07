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В Госдуме назвали сроки рассмотрения кандидатуры премьера
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    В Госдуме назвали сроки рассмотрения кандидатуры премьера

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    В Госдуме назвали сроки рассмотрения кандидатуры премьера

    Москва, 7 мая. Государственная дума определит процедуру дачи согласия на назначение премьер-министра России на ближайшем пленарном заседании после внесения кандидатуры в нижнюю палату парламента.

    Об этом рассказала председатель комитета по контролю и регламенту Госдумы Ольга Савастьянова. По ее словам, Госдума РФ рассмотрит кандидатуру в течение недели.

    Напомним, согласно закону, сразу после инаугурации президента РФ Владимира Путина, которая состоится 7 мая, действующее правительство сложит свои полномочия перед вступившим в должность лидером государства.

    Савастьянова уточнила, что согласно российским законам, президент должен внести кандидатуру на должность премьер-министра с течение двух недель. Госдума должна рассмотреть ее в течение семи дней. Председатель комитета по контролю и регламенту Госдумы добавила, что кандидатура на данный момент пока не внесена.

    В Госдуме назвали сроки рассмотрения кандидатуры премьера

    Автор: Анна Иванова
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