В Госдуме назвали сроки рассмотрения кандидатуры премьера

Москва, 7 мая. Государственная дума определит процедуру дачи согласия на назначение премьер-министра России на ближайшем пленарном заседании после внесения кандидатуры в нижнюю палату парламента.

Об этом рассказала председатель комитета по контролю и регламенту Госдумы Ольга Савастьянова. По ее словам, Госдума РФ рассмотрит кандидатуру в течение недели.

Напомним, согласно закону, сразу после инаугурации президента РФ Владимира Путина, которая состоится 7 мая, действующее правительство сложит свои полномочия перед вступившим в должность лидером государства.

Савастьянова уточнила, что согласно российским законам, президент должен внести кандидатуру на должность премьер-министра с течение двух недель. Госдума должна рассмотреть ее в течение семи дней. Председатель комитета по контролю и регламенту Госдумы добавила, что кандидатура на данный момент пока не внесена.