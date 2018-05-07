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Инаугурация Путина: фото подготовки к церемонии публикуют в Сети
Россия
Объявлено начало церемонии инаугурации Путина
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    Инаугурация Путина: фото подготовки к церемонии публикуют в Сети

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    Инаугурация Путина: фото подготовки к церемонии публикуют в Сети

    Москва, 7 мая. Инаугурация Владимира Путина начинается в Большом Кремлевском дворце в понедельник, 7 мая, в 12.00.

    Церемония будет проходить в Андреевском зале, куда глава государства войдет ровно в поддень.

    В этом году на церемонии вступления в должность главы государства ожидается значительное число гостей — членов правительства, Госдумы, президентской администрации, Конституционного суда. Кроме того, на инаугурации будут присутствовать бывший премьер Италии Сильвио Берлускони, президент Венесуэлы Николас Мадуро и экс-канцлер Германии Герхард Шредер. Ожидается также присутствие актера и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера. Уже прибыл в Кремлевский дворец премьер-министр РФ Дмитрий Медведев с супругой.

    На данный момент гости продолжают прибывать в Кремль. В этом году число гостей церемонии обещает быть рекордным.

    В связи с проведением церемонии движение транспорта в центре Москвы ограничено. С 9.00 до 15.00 движение по Ильинке от Старой площади до Ветошного переулка перекрыто.

    Автор: Катерина Михайлиди
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