Инаугурация Путина: фото подготовки к церемонии публикуют в Сети

Москва, 7 мая. Инаугурация Владимира Путина начинается в Большом Кремлевском дворце в понедельник, 7 мая, в 12.00.

Сегодня пройдёт инаугурация президента России pic.twitter.com/j7nqYY6cyT — ПРАВДИВАЯ ПРАВДА (@Pravdiva_pravda) May 7, 2018

Церемония будет проходить в Андреевском зале, куда глава государства войдет ровно в поддень.

Посвящение в президенты РФ: в Большом Кремлёвском дворце пройдёт инаугурация https://t.co/SFXENjlbL6 pic.twitter.com/UrSA9GCmdE — RT на русском (@RT_russian) May 6, 2018

В этом году на церемонии вступления в должность главы государства ожидается значительное число гостей — членов правительства, Госдумы, президентской администрации, Конституционного суда. Кроме того, на инаугурации будут присутствовать бывший премьер Италии Сильвио Берлускони, президент Венесуэлы Николас Мадуро и экс-канцлер Германии Герхард Шредер. Ожидается также присутствие актера и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера. Уже прибыл в Кремлевский дворец премьер-министр РФ Дмитрий Медведев с супругой.

На данный момент гости продолжают прибывать в Кремль. В этом году число гостей церемонии обещает быть рекордным.

Очередь на инаугурацию президента. До начала -больше двух часов! pic.twitter.com/lAVEO6IPoj — Александр Гамов (@gamov1) May 7, 2018

В связи с проведением церемонии движение транспорта в центре Москвы ограничено. С 9.00 до 15.00 движение по Ильинке от Старой площади до Ветошного переулка перекрыто.

В полдень инаугурация нашего президента... Москва готова.. pic.twitter.com/mQallwNxaQ — Дед Акын (18+) (@Malov5619) May 7, 2018

7 мая 2000 инаугурация Президента Путина. «У нас одна Родина, один народ, у нас с вами одно общее будущее» pic.twitter.com/xXA4JdBJlK — ИСТОРИЯ.РФ (@history_RF) May 7, 2018

Красная дорожка в Георгиевском зале Кремля, по которой пойдет Путин pic.twitter.com/fEbTngxRbO — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) May 7, 2018

????????Инаугурация Президента России Владимира Путина пройдет 7 мая 2018 года в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца!

Божьей Помощи Вам Владимир Владимирович! pic.twitter.com/YtRkYs7IFB — Юлия Сапронова (@usapronova) May 1, 2018