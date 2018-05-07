Инаугурация Путина: фото подготовки к церемонии публикуют в Сети
Москва, 7 мая. Инаугурация Владимира Путина начинается в Большом Кремлевском дворце в понедельник, 7 мая, в 12.00.
Сегодня пройдёт инаугурация президента России pic.twitter.com/j7nqYY6cyT— ПРАВДИВАЯ ПРАВДА (@Pravdiva_pravda) May 7, 2018
Церемония будет проходить в Андреевском зале, куда глава государства войдет ровно в поддень.
Посвящение в президенты РФ: в Большом Кремлёвском дворце пройдёт инаугурация https://t.co/SFXENjlbL6 pic.twitter.com/UrSA9GCmdE— RT на русском (@RT_russian) May 6, 2018
В этом году на церемонии вступления в должность главы государства ожидается значительное число гостей — членов правительства, Госдумы, президентской администрации, Конституционного суда. Кроме того, на инаугурации будут присутствовать бывший премьер Италии Сильвио Берлускони, президент Венесуэлы Николас Мадуро и экс-канцлер Германии Герхард Шредер. Ожидается также присутствие актера и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера. Уже прибыл в Кремлевский дворец премьер-министр РФ Дмитрий Медведев с супругой.
Меньше часа до инаугурации https://t.co/xS8LeSKG4d pic.twitter.com/4PQ4HhL5Ni— Александр Коц (@sashakots) May 7, 2018
На данный момент гости продолжают прибывать в Кремль. В этом году число гостей церемонии обещает быть рекордным.
Очередь на инаугурацию президента. До начала -больше двух часов! pic.twitter.com/lAVEO6IPoj— Александр Гамов (@gamov1) May 7, 2018
В связи с проведением церемонии движение транспорта в центре Москвы ограничено. С 9.00 до 15.00 движение по Ильинке от Старой площади до Ветошного переулка перекрыто.
В полдень инаугурация нашего президента... Москва готова.. pic.twitter.com/mQallwNxaQ— Дед Акын (18+) (@Malov5619) May 7, 2018
7 мая 2000 инаугурация Президента Путина. «У нас одна Родина, один народ, у нас с вами одно общее будущее» pic.twitter.com/xXA4JdBJlK— ИСТОРИЯ.РФ (@history_RF) May 7, 2018
Красная дорожка в Георгиевском зале Кремля, по которой пойдет Путин pic.twitter.com/fEbTngxRbO— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) May 7, 2018
????????Инаугурация Президента России Владимира Путина пройдет 7 мая 2018 года в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца!— Юлия Сапронова (@usapronova) May 1, 2018
Божьей Помощи Вам Владимир Владимирович! pic.twitter.com/YtRkYs7IFB
Сегодня состоится инаугурация Президента России Владимира Путина. Наш Президент 18 марта разгромил всех конкурентов на выборах с 77% голосов. pic.twitter.com/dmVY3sSUv6— Анатолий Власов ???????? (@AnatolyVlasov87) May 7, 2018