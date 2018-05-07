Меню
Новороссия
Донбасс: ВСУ шесть раз за сутки обстреляли территорию ЛНР
Россия
В Госдуме назвали сроки рассмотрения кандидатуры премьера
Следующая новость
Загрузка...

    Донбасс: ВСУ шесть раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

      /  Обновлено: 
    42

    Донбасс: ВСУ шесть раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

    Луганск, 7 мая. За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) шесть раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе народной милиции ЛНР.

    По данным военного ведомства, киевские силовики вели обстрел с направления населенных пунктов Крымское, Новтошковское, Крымское, Новозвановка.

    Под обстрелы ВСУ попали позиции народной милиции в районе населенных пунктов Логвиново, Желобок, Пришиб, Донецкий, а также Калиново.

    Украинские военные вели обстрел из минометов, гранатометов, БМП и стрелкового оружия.

    В ведомстве уточнили, что в результате обстрелов разрушений нет, потерь среди мирного населения и военных тоже нет.

    Напомним, власти Украины весной 2014 года начали боевые действия против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине зимой того же года.

    Автор: Дарья Фролова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.