Донбасс: ВСУ шесть раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

Луганск, 7 мая. За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) шесть раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе народной милиции ЛНР.

По данным военного ведомства, киевские силовики вели обстрел с направления населенных пунктов Крымское, Новтошковское, Крымское, Новозвановка.

Под обстрелы ВСУ попали позиции народной милиции в районе населенных пунктов Логвиново, Желобок, Пришиб, Донецкий, а также Калиново.

Украинские военные вели обстрел из минометов, гранатометов, БМП и стрелкового оружия.

В ведомстве уточнили, что в результате обстрелов разрушений нет, потерь среди мирного населения и военных тоже нет.

Напомним, власти Украины весной 2014 года начали боевые действия против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине зимой того же года.