Психологи рассказали, как смайлики могут спасти жизнь

Вашингтон, 7 мая. Люди, находящиеся в депрессии, могут сообщить о своем состоянии близким с помощью смайликов, если им трудно подобрать слова, заявили специалисты Center for Stress and Anxiety Management.

Психологи отметили, что в некоторых случаях смайлики способны спасти жизнь человека. По мнению ученых, это касается тех случаев, когда человек находится в депрессии или в другом подавленном состоянии, но не способен об этом рассказать близким.

По мнению специалистов, людям бывает сложно подобрать слова, чтобы описать свое состояние. Из-за этого родные и друзья не замечают проблемы и не могут своевременно оказать помощь.

Психологи советуют людям, находящимся в депрессии, использовать смайлики для выражения своего самочувствия. Они также призывают не стесняться просить помощи у окружающих, пишет Planet Today.