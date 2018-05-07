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Психологи рассказали, как смайлики могут спасти жизнь
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    Психологи рассказали, как смайлики могут спасти жизнь

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    Психологи рассказали, как смайлики могут спасти жизнь

    Вашингтон, 7 мая. Люди, находящиеся в депрессии, могут сообщить о своем состоянии близким с помощью смайликов, если им трудно подобрать слова, заявили специалисты Center for Stress and Anxiety Management.

    Психологи отметили, что в некоторых случаях смайлики способны спасти жизнь человека. По мнению ученых, это касается тех случаев, когда человек находится в депрессии или в другом подавленном состоянии, но не способен об этом рассказать близким.

    По мнению специалистов, людям бывает сложно подобрать слова, чтобы описать свое состояние. Из-за этого родные и друзья не замечают проблемы и не могут своевременно оказать помощь.

    Психологи рассказали, как смайлики могут спасти жизнь

    Психологи советуют людям, находящимся в депрессии, использовать смайлики для выражения своего самочувствия. Они также призывают не стесняться просить помощи у окружающих, пишет Planet Today.

    Автор: Катерина Тимошенская
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