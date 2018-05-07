«Это удар»: Россия превзошла ожидания украинцев, достроив Крымский мост раньше срока
Киев, 7 мая. Построенный Россией с опережением по срокам Крымский мост, соединивший Кубань и Крым, превзошел ожидания украинцев, не оставив и шанса украинским критикам, утверждавшим, что мост будет смыт первым же серьезным штормом. Для ненавистников России Крымский мост стал настоящим «ударом», признал киевский журналист Денис Казанский, и теперь Украине придется приспосабливаться к новым условиям.
Главной угрозой от моста киевские пропагандисты считают то, что после постройки моста «Москва стала единолично контролировать выход из Азовского моря” — несмотря на то, что изначально строительство на Украине объявили «невозможным».
Казанский напомнил, что миф о том, что Крымский мост «сразу смоет» возник из-за того, что попытка строительства аналогичного моста в 1945 году не увенчалась успехом — мост разрушил ледоход.
«Попытки украинских экспертов доказать невозможность его строительства, аргументируя это тем, что в 1940-х годах аналогичный проект закончился провалом, не выдерживали критики. Было очевидно, что с тех пор технологии значительно продвинулись и Россия не пожалеет сил и средств, чтобы все-таки воплотить проект в жизнь», — признает Казанский.
По мнению пропагандиста, высоту Крымского моста «специально занизили, чтобы нанести удар по украинским морским портам” — и поделать с этим Украина ничего не сможет.
«Мост Россия по факту уже достроила, и в мае он будет открыт для легковушек. Это даже раньше, чем планировалось изначально. В наше время мосты строят более капитально, а следовательно, украинским азовским портам придется приспосабливаться к новой реальности, учиться выживать в новых условиях», — подводит итог журналист.