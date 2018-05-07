«Это удар»: Россия превзошла ожидания украинцев, достроив Крымский мост раньше срока

Киев, 7 мая. Построенный Россией с опережением по срокам Крымский мост, соединивший Кубань и Крым, превзошел ожидания украинцев, не оставив и шанса украинским критикам, утверждавшим, что мост будет смыт первым же серьезным штормом. Для ненавистников России Крымский мост стал настоящим «ударом», признал киевский журналист Денис Казанский, и теперь Украине придется приспосабливаться к новым условиям.

Главной угрозой от моста киевские пропагандисты считают то, что после постройки моста «Москва стала единолично контролировать выход из Азовского моря” — несмотря на то, что изначально строительство на Украине объявили «невозможным».

Казанский напомнил, что миф о том, что Крымский мост «сразу смоет» возник из-за того, что попытка строительства аналогичного моста в 1945 году не увенчалась успехом — мост разрушил ледоход.

«Попытки украинских экспертов доказать невозможность его строительства, аргументируя это тем, что в 1940-х годах аналогичный проект закончился провалом, не выдерживали критики. Было очевидно, что с тех пор технологии значительно продвинулись и Россия не пожалеет сил и средств, чтобы все-таки воплотить проект в жизнь», — признает Казанский.

По мнению пропагандиста, высоту Крымского моста «специально занизили, чтобы нанести удар по украинским морским портам” — и поделать с этим Украина ничего не сможет.