Скорее Украина станет российской: в Совфеде ответили на планы Киева использовать Крымский мост

Украинский журналист Матвей Ганапольский поблагодарил Россию за строительство моста через Керченский пролив, заявив, что «когда Крым снова станет украинским», украинцы с удовольствием будут им пользоваться. Российский сенатор от Крыма Сергей Цеков ответил на это, что мечтать не вредно.

«Они сейчас строят Крымский мост, спасибо. Когда Крым снова станет украинским, мы будем дружить и пользоваться этим мостом. Это не проблема, пусть за нас строят, не за наш счет, а за их, проблем нет», — сказал Матвей Ганапольский в эфире украинского «Пятого канала».

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя это заявление украинского журналиста, напомнил, что жители Крыма никогда Ганапольского особо не уважали.

«Ганапольский — известный русофоб, говорит много глупостей, чтобы эпатировать публику. Замечу, что в Крыму его никогда не уважали, даже когда полуостров находился в составе Украины, а сегодня — и подавно», — заметил сенатор в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

По мнению Сергея Цекова, высказывание Ганапольского о возвращении Крыма в состав Украины — очередная глупость.

«Мечтать, как говорится, не вредно, но эти мечты не сбудутся. Потому что никогда Крым украинским не будет. Скорее Украина станет российской, станет частью русского мира. Она и является частью русского мира, просто нынешняя украинская власть с этим не согласна. А украинцы, знающие и понимающие историю, считают себя неотъемлемой частью русского мира», — сказал российский сенатор от Крыма.

Что касается моста через Керченский пролив, то, по словам парламентария, он будет использоваться всеми — и гражданами России, и гражданами Украины, и гражданами других государств.

«Крымский мост — это такой интернациональный мегапроект, который выгоден всем странам этого региона, и Украине в том числе. Уверен, что со временем, когда отношения между Москвой и Киевом нормализуются, а это произойдет неизбежно и довольно скоро, украинцы будут использовать Крымский мост для транзита грузов с запада Европы на юг страны, на Северный Кавказ, в Азию», — отметил Сергей Цеков.

Он уверен, что российско-украинские отношения наладятся, когда в Киеве произойдет смена власти и руководить страной начнут «здравомыслящие люди, понимающие, что Украине выгоднее дружить с Россией», чтобы развивать свою экономику и решать социальные вопросы.

«Возможно, понадобится не единичная смена власти на Украине, но ее отношения с Россией рано или поздно все-таки наладятся. Я всегда говорю, что это произойдет скоро. Для истории 20-30-50 лет — это не много, но я бы хотел, чтобы российско-украинские отношения улучшились в ближайшие 5-10 лет», — добавил сенатор.

Напомним, Крым вошел в состав России 18 марта 2014 года по итогам референдума о статусе черноморского полуострова. Более 95% жителей Крыма проголосовали за возвращение Крыма в состав России при явке более 85%.