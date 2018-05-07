Жители ФРГ, Франции и Италии назвали Путина самым сильным лидером в мире

Москва, 7 мая. Жители Германии, Франции и Италии назвали президента России Владимира Путина самым сильным лидером в мире. Об этом говорят итоги опроса социологической компании IFop по заказу агентства Sputnik.

Специалисты задавали респондентам вопрос, кого они считают самым сильным лидером в мире. Более трети немцев (34%), итальянцев (38%) ответили, что видят самого сильного руководителя в Путине. Такого же мнения придерживаются 26% британцев и 23% американцев. Таким образом, согласно опросу, Путин занял первое место в рейтинге самых сильных лидеров.

Как пишет РИА Новости, на втором месте идет американский президент Дональд Трамп. Его считают сильнейшим 25% населения Франции, 27% — опрошенных в Германии, 29% итальянских респондентов. Солидарны с ними 43% американцев и 33% британцев. На третьем месте — лидер Китая Си Цзиньпин, с 17% — во Франции, 19% — в Германии, 13% — в Италии. Самым сильным считают его 9% британцев и 4% американцев.