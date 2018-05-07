Китай и Япония запустят канал связи для предотвращения инцидентов на море и в воздухе

Пекин, 7 мая. Китайские и японские власти в ближайшее время договорятся о создании двустороннего инструмента связи для пресечения инцидентов на море и в небе, вызванных территориальными спорами. Об этом передает агентство Kyodo.

По данным агентства, Пекин и Токио будут договариваться, не беря во внимание спорные необитаемые острова Сэнкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, хотя Китай настаивает на их обсуждении.

Отмечается, что японский премьер-министр Синдзо Абэ и премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян изучают данный вопрос на полях трехстороннего саммита глав двух государств и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Мероприятие запланировано на 9 мая в столице Японии, передает телеканал «360».

Напомним, с начала 2018 года китайские корабли часто приближались к спорным островам, проводя мониторинг данной акватории. В связи с этими инцидентами японское руководство выражало протест КНР.