Тегеран выступил против повышения цен на нефть‍

Тегеран, 7 мая. Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил, что Тегеран выступает против повышения цен на нефть, так как это вызывает конъюнктурные колебания нефтяного рынка. Об этом он сообщил на церемонии открытия 23-й Международной выставки нефти, газа и нефтехимии в Иране.

«Иран неизменно поддерживает разумные цены на нефть, — констатировал иранский министр, — вследствие чего производители не заинтересованы в том, чтобы наращивать объемы добычи».

Бижан Намдар Зангане пояснил, что повышение цен на нефть вызывает регулярные конъюнктурные колебания нефтяного рынка. Он добавил, что недавнее повышение стоимости было вызвано искусственной напряженностью, а не рыночными факторами.

Ранее сообщалось, что стоимость нефти известнейших брендов показывает активное повышение после резкого роста 4 мая, вызванного беспокойствами из-за выхода США из соглашения по ядерной программе Ирана.