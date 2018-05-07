Россияне назвали главные успехи президентства Путина

Москва, 7 мая. Россияне назвали главным успехом Владимира Путина в качестве президента РФ возвращение стране статуса великой державы. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного «Левада-центром» в конце апреля.

47% опрошенных россиян заявили, что возвращение России статуса державы является главным достижением президентства Путина. Еще 38% считают заслугой главы государства стабилизацию ситуации на Северном Кавказе. Кроме того, 27% видят заслугу лидера страны в сохранении целостности России.

Также достижением президентства Путина 24% россиян считают повышение зарплат и пенсий, 22% — удержание РФ на пути реформ, а 18% — ликвидацию последствий экономического кризиса 2008 года, сближение с соседями и укрепление закона, пишет Ura.ru.