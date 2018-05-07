В Бурятии после таинственного исчезновения ребенка обнаружили надпись «умрет»

Улан-Удэ, 7 мая. Двухлетний мальчик пропал в Бурятии, на берегу реки, откуда он мог исчезнуть, обнаружена надпись «умрет».

Об этом рассказал официальный представитель республиканского СУСК Дмитрий Столяров. По его словам, мальчик пропал накануне в Иволгинском районе. Вечером мать ребенка пошла в гости к сестре. Она оставила сына играть с другими детьми возле дома. Женщина пробыла у родственницы около 20 минут. На прежнем месте сына она не нашла, другие дети не заметили исчезновения ребенка.

Как пишет РИА Новости, на настоящее время местонахождение мальчика неизвестно. Следы ребенка не обнаружили. При этом на берегу реки, откуда мог пропасть ребенок, нашли надпись «умрет». Следователи выясняют, могла ли надпись иметь отношение к исчезновению ребенка. Возбуждено уголовное дело.