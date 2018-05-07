Минобороны РФ показало на видео боевые возможности новейшего «Терминатора»

Москва, 7 мая. Минобороны РФ продемонстрировало боевые возможности новейшей системы вооружения «Терминатор», которая впервые будет участвовать в параде Победы в Москве. Видео было опубликовано на официальных страницах ведомства в соцсетях.

«БМПТ «Терминатор» предназначена для ведения маневренных боевых действий в составе танковых и мотострелковых подразделений в качестве многоцелевого боевого средства в условиях применения ядерного оружия и других видов оружия массового поражения», — сообщили в Минобороны.

Система вооружения состоит из двух спаренных пушек 2А42 калибра 30 мм, двух курсовых гранатометов АГ-17Д, четырех противотанковых управляемых ракет «Атака», а также пулемета ПКТМ калибра 7,62 мм.

Напомним, накануне в российской столице прошла генеральная репетиция парада Победы. Кроме боевые машины поддержки танков «Терминатор» в ней принимали участие истребители пятого поколения Су-57, самолеты МиГ-31К, оснащенные гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», роботы «Уран-6», «Уран-9» и беспилотники.