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Минобороны РФ показало на видео боевые возможности новейшего «Терминатора»
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    Минобороны РФ показало на видео боевые возможности новейшего «Терминатора»

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    Минобороны РФ показало на видео боевые возможности новейшего «Терминатора»

    Москва, 7 мая. Минобороны РФ продемонстрировало боевые возможности новейшей системы вооружения «Терминатор», которая впервые будет участвовать в параде Победы в Москве. Видео было опубликовано на официальных страницах ведомства в соцсетях.

    «БМПТ «Терминатор» предназначена для ведения маневренных боевых действий в составе танковых и мотострелковых подразделений в качестве многоцелевого боевого средства в условиях применения ядерного оружия и других видов оружия массового поражения», — сообщили в Минобороны.

    Система вооружения состоит из двух спаренных пушек 2А42 калибра 30 мм, двух курсовых гранатометов АГ-17Д, четырех противотанковых управляемых ракет «Атака», а также пулемета ПКТМ калибра 7,62 мм.

    Напомним, накануне в российской столице прошла генеральная репетиция парада Победы. Кроме боевые машины поддержки танков «Терминатор» в ней принимали участие истребители пятого поколения Су-57, самолеты МиГ-31К, оснащенные гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», роботы «Уран-6», «Уран-9» и беспилотники.

    Автор: Катерина Михайлиди
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