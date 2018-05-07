Конгресс США опубликует «российскую рекламу» из Facebook — СМИ

Вашингтон, 7 мая. В ближайшее время члены спецкомитета по разведке в конгрессе США намерены опубликовать 3 тысячи «рекламных объявлений политического характера», которые якобы были размещены в Facebook российской компанией для «влияния на результаты президентских выборов в США». Как сообщает Wall Street Journal, члены Демпартии США в палате представителей намерены указать, сколько стоили эти ролики, какое количество американцев их посмотрело и на какие группы населения они были нацелены.

По данным источников СМИ, все эти видеозаписи, которыми демократы в конгрессе надеются доказать «вмешательство в президентские выборы», могут быть опубликованы уже в ближайшую неделю, однако эти сроки могут быть сдвинуты: конгресс обсуждает с руководством Facebook, какие сведения о пользователях, которые поставили лайки, комментировали и делали репосты этих сообщений должны быть раскрыты, а какие скрыты: это стало особо актуальной темой в свете недавнего скандала с утечкой личных данных миллионов пользователей Facebook.

Напомним, ранее «Известия» сообщали о публикации конгрессом США доклада по «сговору» президента Трампа с российской стороной в ходе выборов: в опубликованной полной версии ранее засекреченного доклада говорится, в частности, что спецкомитет по разведке не смог найти никаких доказательств сговора с Россией, «хотя расследование обнаружило, что штабы Трампа и Клинтон предпринимали необдуманные действия».