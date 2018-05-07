Шойгу приказал произвести салюты в День Победы 30 холостыми залпами

Москва, 7 мая. Министр обороны России Сергей Шойгу приказал осуществить артиллерийские салюты в честь Дня Победы 30 холостыми залпами.

Праздничные салюты в связи с празднованием Дня Победы будут произведены в Москве, Мурманске, Волгограде, Петербурге, Севастополе, Керчи, Новороссийске, Смоленске, Туле и других российских городах.

В газете Вооруженных сил России «Красная звезда» опубликован приказ главы Минобороны о проведении артиллерийских салютов 9 мая.