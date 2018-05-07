Шойгу приказал произвести салюты в День Победы 30 холостыми залпами
Москва, 7 мая. Министр обороны России Сергей Шойгу приказал осуществить артиллерийские салюты в честь Дня Победы 30 холостыми залпами.
Праздничные салюты в связи с празднованием Дня Победы будут произведены в Москве, Мурманске, Волгограде, Петербурге, Севастополе, Керчи, Новороссийске, Смоленске, Туле и других российских городах.
В газете Вооруженных сил России «Красная звезда» опубликован приказ главы Минобороны о проведении артиллерийских салютов 9 мая.
«В ознаменование 73-й годовщины Победы советскою народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов приказываю: 9 мая 2018 года в 22.00 по местному времени произвести артиллерийские салюты с привлечением воинских частей Вооруженных сил Российской Федерации 30 холостыми залпами артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий салютных установок», — говорится в распоряжении главы военного ведомства.