Спусковой крючок для блицкрига Украины: эксперты оценили требование США не использовать Javelin в Донбассе

Соединенные Штаты запрещают Украине использовать на линии соприкосновения на территории Донбасса поставленные в страну переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Условие — не использовать эти комплексы непосредственно на линии соприкосновения», — заявил он.

Чиновник отметил, что запрет может быть снят «в любой момент» в случае обострения ситуации в зоне конфликта.

«Я предполагаю, что в случае, как в народе говорят, горловой ситуации мы получим разрешение со стороны США использовать всего лишь два-три этих комплекса», — добавил Тука.

Разногласия внутри США

Политолог Юрий Якорь в комментарии ФАН заметил, что подобные заявления свидетельствуют о разногласиях в самих Соединенных Штатах. Трампу не нужна эскалация конфликта в Донбассе. Потому он запрещает использовать оружие.

«Другая часть элиты США готова помогать Украине победить в конфликте. Во многом сам комплекс — это инструмент сохранения status quo. В случае обострения обстановки Киеву будет проще получить разрешение на использование систем. Может ли Украина проигнорировать требование США? Киев может все, но некоторые вещи — только один раз. Просто потому, что нового оружия Трамп им может и не дать. На самом деле Порошенко сейчас не нужна быстрая победа ценой конфликта с частью американского руководства. Гораздо проще просто заявлять о возможности в случае чего применить эти системы. Это во многом как ядерное оружие: оно есть, но его никто не спешит применять», — пояснил Юрий Якорь.

Кроме того, отвечая на вопрос о возможной распродаже Javelin в Интернете, как это было с американскими пайками, эксперт отметил, что ПТРК — слишком специфический вид вооружения, чтобы его таким образом продавать.

«Нормальные люди не ездят по городу на танках. Да и цена такого заработка будет для украинских властей слишком большой», — резюмировал Юрий Якорь.

Иллюзия защищенности

Политолог Андрей Коваленко в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что на линии соприкосновения в Донбассе никто Javelin использовать и не собирался, ведь танковых боев между сторонами сейчас не ведется.