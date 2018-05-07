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Спусковой крючок для блицкрига Украины: эксперты оценили требование США не использовать Javelin в Донбассе
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    Спусковой крючок для блицкрига Украины: эксперты оценили требование США не использовать Javelin в Донбассе

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    Спусковой крючок для блицкрига Украины: эксперты оценили требование США не использовать Javelin в Донбассе

    Соединенные Штаты запрещают Украине использовать на линии соприкосновения на территории Донбасса поставленные в страну переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    «Условие — не использовать эти комплексы непосредственно на линии соприкосновения», — заявил он.

    Спусковой крючок для блицкрига Украины: эксперты оценили требование США не использовать Javelin в Донбассе

    Чиновник отметил, что запрет может быть снят «в любой момент» в случае обострения ситуации в зоне конфликта.

    «Я предполагаю, что в случае, как в народе говорят, горловой ситуации мы получим разрешение со стороны США использовать всего лишь два-три этих комплекса», — добавил Тука.

    Разногласия внутри США

    Политолог Юрий Якорь в комментарии ФАН заметил, что подобные заявления свидетельствуют о разногласиях в самих Соединенных Штатах. Трампу не нужна эскалация конфликта в Донбассе. Потому он запрещает использовать оружие.

    «Другая часть элиты США готова помогать Украине победить в конфликте. Во многом сам комплекс — это инструмент сохранения status quo. В случае обострения обстановки Киеву будет проще получить разрешение на использование систем. Может ли Украина проигнорировать требование США? Киев может все, но некоторые вещи — только один раз. Просто потому, что нового оружия Трамп им может и не дать. На самом деле Порошенко сейчас не нужна быстрая победа ценой конфликта с частью американского руководства. Гораздо проще просто заявлять о возможности в случае чего применить эти системы. Это во многом как ядерное оружие: оно есть, но его никто не спешит применять», — пояснил Юрий Якорь.

    Спусковой крючок для блицкрига Украины: эксперты оценили требование США не использовать Javelin в Донбассе

    Кроме того, отвечая на вопрос о возможной распродаже Javelin в Интернете, как это было с американскими пайками, эксперт отметил, что ПТРК — слишком специфический вид вооружения, чтобы его таким образом продавать.

    «Нормальные люди не ездят по городу на танках. Да и цена такого заработка будет для украинских властей слишком большой», — резюмировал Юрий Якорь.

    Иллюзия защищенности

    Политолог Андрей Коваленко в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что на линии соприкосновения в Донбассе никто Javelin использовать и не собирался, ведь танковых боев между сторонами сейчас не ведется.

    «Главная опасность комплексов в том, что они дают Украине иллюзию защищенности от возможного ответного удара во время агрессии против Луганска и Донецка. Украинская пропаганда убеждает население в том, что американское оружие может спасти не только от боевой техники ЛНР и ДНР, но и от российской, а это большая ошибка. Javelin разместят на второй и третьей линии обороны, где стоят крупнокалиберные артиллерийские системы и реактивные установки, чтобы остановить возможный ответный удар во время обстрела позиций республик. Вполне возможно, что именно эта иллюзия безнаказанности станет спусковым крючком для блицкрига киевских военных», — заключил Андрей Коваленко.

    Автор: Илья Муромский
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