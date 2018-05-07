Стоимость нефти растет на фоне опасений из-за отношений США и Ирана

Лондон, 7 мая. Стоимость нефти известнейших брендов показывает активное повышение после резкого роста в прошедшую пятницу, вызванного беспокойствами из-за выхода Соединенных Штатов из соглашения по ядерной программе Ирана.

Отмечается, что цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent на торгах на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 07.54 (мск) увеличилась на $0,79 — до $75,66 за бочку. В минувшую пятницу соглашения выросли в цене на $1,25 — до отметки в $74,87 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть марки WTI на июнь на электронных торгах нью-йоркской биржи увеличилась на $0,68 — до $70,40 за баррель.

По результатам предыдущей сессии контракты подорожали на $1,29 и составили $69,72 за баррель.

Глава Белого дома Дональд Трамп ранее раскритиковал действующее соглашение по Ирану, назвав его «ужасным для Соединенных Штатов».