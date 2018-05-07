В Китае рассказали, как социальная сеть WeChat борется со «слухами»

Пекин, 7 мая. Крупнейшая в Китае социальная сеть WeChat с почти миллиардом пользователей в 2017 году заблокировала около 500 миллионов публикаций.

Как говорится в опубликованном докладе Китайской академии телекоммуникационных исследований при министерстве промышленности и информационных технологий, социальная сеть закрыла доступ к информации, которая являлась «слухами». Отмечается, что к блокировке недостоверных сведений присоединились 800 сторонних компетентных ведомств. «Слухи» были перехвачены более 500 раз.

Компании также опубликовали 40 списков ложных публикаций. Были наказаны около 180 тысяч официальных аккаунтов. В докладе говорится, что к концу 2017 года «помощником опровержения слухов» в WeChat воспользовались более 19,7 миллиона подписчиков.