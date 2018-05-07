Сувенирную банкноту номиналом 0 евро выпустили в Словакии ко Дню Победы

Братислава, 7 мая. В Словакии выпустили сувенирную банкноту номиналом нуль евро в связи с приближающимся праздником Днем Победы, сообщил исполнительный директор компании Nunofi Владислав Клайбан.

Со вторника, 8 мая, в Словакии можно приобрести сувенирную купюру, которая была выпущена специально ко Дню Победы. Сделать это можно в банкомате на территории музея СНВ в городе Банска-Бистрица.

Ее тираж составил всего пять тысяч экземпляров. На купюре изображены памятник Словацкого национального восстания (СНВ), а также чехословацкий танк LT-38.

Сувенир можно приобрести за два евро. Любопытно, что номинал банкноты составляет нуль евро. Отмечается, что при финансовых расчетах банкнота использоваться не может, хотя при ее изготовлении были задействованы те же материалы, что и для обычных денег.