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СМИ: Джонсон попробует убедить США сохранить «ядерную сделку» с Ираном в любимом шоу Трампа
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    СМИ: Джонсон попробует убедить США сохранить «ядерную сделку» с Ираном в любимом шоу Трампа

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    СМИ: Джонсон попробует убедить США сохранить «ядерную сделку» с Ираном в любимом шоу Трампа

    Вашингтон, 7 мая. В ходе предстоящего визита в США глава МИД Великобритании Борис Джонсон может появиться в эфире Fox & Friends — любимой телепередачи президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. По данным Press Association, в эфире любимой передачи президента глава британской дипломатии постарается убедить Трампа сохранить «ядерную сделку» с Ираном.

    Ранее в МИД Великобритании подтвердили, что Джонсон намерен появиться в эфире американской телепрограммы. В преддверии программы визита в США, в ходе которой он должен встретиться с вице-президентом США Майклом Пенсом и советником Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном Джонсон заявлял, что не поддерживает отказ от соглашения по иранской ядерной программе — несмотря на заявления США.

    СМИ: Джонсон попробует убедить США сохранить «ядерную сделку» с Ираном в любимом шоу Трампа

    Как заявил глава МИД, Лондон разделяет опасения Вашингтона по поводу «поддержки Ираном террористических группировок, поведения в киберпространстве и программы разработки ракет большой дальности», однако считает отказ от принятого в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий ошибкой.

    Напомним, ранее Трамп заявлял, что не позже 12 мая даст ответ о сохранении участия США в «ядерной сделке».

    Автор: Валентин Меликов
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