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СМИ рассказали о героизме российских саперов в Сирии
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    СМИ рассказали о героизме российских саперов в Сирии

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    СМИ рассказали о героизме российских саперов в Сирии

    Москва, 7 мая. Более 48 тысяч солдат и офицеров России прошли проверку сирийской кампанией. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с военнослужащими – участниками антитеррористической операции в Сирии.

    Как пишет издание «Красная звезда», Путин особо отметил летчиков и моряков, военную полицию, саперов, разведчиков, связистов, медиков, службы и тылового обеспечения, офицеров органов управления и военных советников. По словам Путина, каждый из них выполнял свой долг, «как подобает сыновьям и дочерям великой Родины».

    Среди российский саперов, кто с миноискателем наперевес прошел километры сирийских дорог, был и сержант Роман Кротченков. Он рассказал, что недавно даже не думал о ремесле сапера, и даже о том, чтобы стать профессиональным военным. После службы в армии по призыву, он устроился на работу в частную компанию. Позже молодой человек решил вернуться в строй и сменил воинскую специальность. Во время срочной службы он больше общался со средствами связи, а по контракту — пошел на службу в Международный противоминный центр.

    СМИ рассказали о героизме российских саперов в Сирии

    Автор: Анна Иванова
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