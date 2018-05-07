СМИ рассказали о героизме российских саперов в Сирии

Москва, 7 мая. Более 48 тысяч солдат и офицеров России прошли проверку сирийской кампанией. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с военнослужащими – участниками антитеррористической операции в Сирии.

Как пишет издание «Красная звезда», Путин особо отметил летчиков и моряков, военную полицию, саперов, разведчиков, связистов, медиков, службы и тылового обеспечения, офицеров органов управления и военных советников. По словам Путина, каждый из них выполнял свой долг, «как подобает сыновьям и дочерям великой Родины».

Среди российский саперов, кто с миноискателем наперевес прошел километры сирийских дорог, был и сержант Роман Кротченков. Он рассказал, что недавно даже не думал о ремесле сапера, и даже о том, чтобы стать профессиональным военным. После службы в армии по призыву, он устроился на работу в частную компанию. Позже молодой человек решил вернуться в строй и сменил воинскую специальность. Во время срочной службы он больше общался со средствами связи, а по контракту — пошел на службу в Международный противоминный центр.