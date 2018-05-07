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«На собачий корм похоже»: украинцы отреагировали на фото нового сухпайка для ВСУ по стандартам НАТО
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    «На собачий корм похоже»: украинцы отреагировали на фото нового сухпайка для ВСУ по стандартам НАТО

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    «На собачий корм похоже»: украинцы отреагировали на фото нового сухпайка для ВСУ по стандартам НАТО

    Киев, 7 мая. Показанный накануне главой Украины Петром Порошенко новый сухой паек для военнослужащих Вооруженных сил Украины понравился далеко не всем. И это на фоне того, что «самая сильная армия в Европе» регулярно переживает скандалы из-за плохих продуктов питания.

    В День кондитера, 3 мая, Порошенко показал новый сухпаек для украинских солдат. Фотоснимки завтрака, обеда и ужина для военных из нового сухпайка по стандартам Североатлантического альянса (НАТО) он разместил на своей странице в Twitter, добавив небольшой комментарий.

    «Наши военные в Донбассе получат новый рацион, разработанный по стандартам НАТО. Семь различных комплексных рационов на 7 дней недели...», — написал украинский глава.

    Далеко не всем украинским пользователям понравился новый рацион ВСУ, особенно много комментариев появилось под снимком с печеньем и шоколадом.

    Пользователи иронизируют: «А шоколад Roshen?».

    Многие сходятся во мнении, что сухой паек похож на корм для животных: «На собачий корм похоже».

    «Нужно бы и о военных-веганах подумать», — посмеялась еще один пользователь, отмечая, что необходимо следовать европейским стандартам.

    Автор: Дана Балан
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