«На собачий корм похоже»: украинцы отреагировали на фото нового сухпайка для ВСУ по стандартам НАТО

Киев, 7 мая. Показанный накануне главой Украины Петром Порошенко новый сухой паек для военнослужащих Вооруженных сил Украины понравился далеко не всем. И это на фоне того, что «самая сильная армия в Европе» регулярно переживает скандалы из-за плохих продуктов питания.

В День кондитера, 3 мая, Порошенко показал новый сухпаек для украинских солдат. Фотоснимки завтрака, обеда и ужина для военных из нового сухпайка по стандартам Североатлантического альянса (НАТО) он разместил на своей странице в Twitter, добавив небольшой комментарий.

Наші військові на Донбасі отримають новий раціон, розроблений за стандартами НАТО. 7 різних комплексних раціонів на 7 днів тижня.



Новий раціон просто неможливо порівняти з попередніми зразками. Я вже не кажу про ті часи, коли сам проходив строкову службу ???? #НоваАрмія pic.twitter.com/rdJYHshWWw — Петро Порошенко (@poroshenko) May 3, 2018

«Наши военные в Донбассе получат новый рацион, разработанный по стандартам НАТО. Семь различных комплексных рационов на 7 дней недели...», — написал украинский глава.

Далеко не всем украинским пользователям понравился новый рацион ВСУ, особенно много комментариев появилось под снимком с печеньем и шоколадом.

Пользователи иронизируют: «А шоколад Roshen?».

Многие сходятся во мнении, что сухой паек похож на корм для животных: «На собачий корм похоже».