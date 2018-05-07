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Происшествия
Автомобиль въехал в ресторан в США, есть пострадавшие
Происшествия
Автомобиль въехал в ресторан в США, есть пострадавшие
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    Автомобиль въехал в ресторан в США, есть пострадавшие

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    Автомобиль въехал в ресторан в США, есть пострадавшие

    Нью-Йорк, 7 мая. Автомобиль врезался в ресторан в американском штате Нью-Йорк, три человека пострадали. Как пишет Mamaroneck Daily Voice, инцидент произошел около ресторана Enzo's Restaurant вечером накануне.

    В городе Мамаронек машина протаранила ресторан. Как пишут СМИ, пострадали еще несколько человек, их состояние сейчас уточняется. К месту происшествия прибыли несколько машин скорой помощи.

    Ранее автомобиль сбил восемь пешеходов в американском городе Сан-Франциско, в результате чего пострадали шесть человек. Инцидент произошел возле Оушен Авеню.

    Автомобиль въехал в ресторан в США, есть пострадавшие

    Автор: Анна Иванова
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