Вашингтон, 7 мая. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли назвала войну с КНДР одним из возможных вариантов действий США.

Она ответила на вопрос журналистов, готов ли Вашингтон начать войну против Северной Кореи. По словам Хейли, такой вариант развития событий не исключен. Как передает CBS, по мнению Хейли, война с Северной Кореей по-прежнему остается одним из вариантов действий администрации президента США Дональда Трампа.

Она уточнила, что Вашингтон занял позицию, показывающую КНДР, что может произойти, если Пхеньян будет угрожать США. При этом Хейли добавила, что «никто не хочет воевать».

Ранее СМИ рассказали, как воинственную Хейли Трампу пришлось «дернуть за поводок».