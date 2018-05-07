ФТС создаст стоп-лист владельцев подозрительных компаний

Москва, 7 мая. Федеральная таможенная служба (ФТС) создаст стоп-лист, в который будут автоматически попадать владельцы фирм и компаний, проводивших подозрительные операции во время перемещения денежных средств и товаров через российскую границу.

Согласно информации газеты «Известия», данные о таких компаниях будут направляться в налоговую инспекцию и уполномоченные кредитно-финансовые учреждения, которые могут отказать им в ведении счета.

В ФТС отметили, что такие действия уже позволили пресечь вывод за рубеж свыше 3,7 млрд долларов.

Также в ведомстве полагают, что формирование такого реестра позволит продуктивнее бороться с нелегальным выводом денежных средств за рубеж.

Ранее стало известно, что Минприроды РФ создаст список недобросовестных участников аукционов.