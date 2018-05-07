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Работу Путина на посту президента России сегодня одобряют 82% граждан
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    Работу Путина на посту президента России сегодня одобряют 82% граждан

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    Работу Путина на посту президента России сегодня одобряют 82% граждан

    Москва, 7 мая. Работу президента России Владимира Путина одобряют 82% граждан, неодобрение высказывают 11% россиян. Об этом говорят итоги опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. По данным ВЦИОМ, оценки деятельности Путина на посту главы государства ощутимо выросли после марта 2014 года и сохраняются на высоком уровне уже четыре года.

    Как пишет РИА Новости, шесть лет назад 69% россиян одобряли работу президента, в мае 2013 года показатель был на уровне 65%. К маю 2014 года он вырос до 86%, а в последующие годы держался на уровне 82–88%.

    В мае 2018 года работу президента одобряют 82% граждан. Позитивно деятельность Путина чаще оценивают женщины, жители сельской местности, люди старшего поколения. Не одобрили работу Путина 11% россиян. Опросы провели среди двух тысяч респондентов старше 18 лет методом телефонного интервью.

    Работу Путина на посту президента России сегодня одобряют 82% граждан

    Автор: Анна Иванова
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