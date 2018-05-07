Робот-хирург смог удалить опухоль из позвоночника человека

Филадельфия, 7 мая. Группа хирургов из США впервые смогла провести операцию по удалению раковой опухоли из шейного отдела позвоночника молодого человека, пострадавшего в 2016 году в автомобильной аварии.

Операция по удалению хордомы — редкого вида раковой опухоли позвоночника — была проведена в три этапа, причем в ходе одного из них использовалась вводимая через рот рука робота-хирурга. Для того, чтобы робот смог выполнить работы по удалению опухоли, хирургам пришлось распилить пациенту второй шейный позвонок и аккуратно удалить осколки.

Как сообщает «Инфореактор», роботу удалось аккуратно удалить опухоль позвоночника через гортань пациента, после чего хирурги смогли восстановить костные ткани позвонка, использовав материал из бедренной кости мужчины. В общей сложности операция, проведенная в августе 2017 года, заняла более 20 часов.