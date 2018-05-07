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Робот-хирург смог удалить опухоль из позвоночника человека
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    Робот-хирург смог удалить опухоль из позвоночника человека

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    Робот-хирург смог удалить опухоль из позвоночника человека

    Филадельфия, 7 мая. Группа хирургов из США впервые смогла провести операцию по удалению раковой опухоли из шейного отдела позвоночника молодого человека, пострадавшего в 2016 году в автомобильной аварии. 

    Операция по удалению хордомы — редкого вида раковой опухоли позвоночника — была проведена в три этапа, причем в ходе одного из них использовалась вводимая через рот рука робота-хирурга. Для того, чтобы робот смог выполнить работы по удалению опухоли, хирургам пришлось распилить пациенту второй шейный позвонок и аккуратно удалить осколки.

    Робот-хирург смог удалить опухоль из позвоночника человека

    Как сообщает «Инфореактор», роботу удалось аккуратно удалить опухоль позвоночника через гортань пациента, после чего хирурги смогли восстановить костные ткани позвонка, использовав материал из бедренной кости мужчины. В общей сложности операция, проведенная в августе 2017 года, заняла более 20 часов. 

    Автор: Валентин Меликов
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